Лагерь "Виктория" возобновит работу в августе

Одесский городской совет решил возобновить работу детского лагеря "Виктория" в Одесской области с августа 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского горсовета.

Сообщается, что с 8 по 28 августа запланировано оздоровление и отдых в лагере около 100 детей, которые относятся к льготным категориям детей, имеющим право на оздоровление в детских лагерях.

Лагерь будет рассчитан на 120 отдыхающих в одну смену.

Также сообщается, что деревянные здания пока находятся под арестом.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября 2017 года в Одессе произошел пожар в лагере "Виктория". В результате пожара погибло 3 ребенка.

Также потерпевшие при пожаре в лагере "Виктория" рассказали, что сигнализация постоянно срабатывала.