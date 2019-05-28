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28 мая 2019, вторник, 14:26 34
Общество 2019-05-28T14:26:52+03:00
Українські Новини
Лагерь "Виктория" возобновит работу в августе

Лагерь "Виктория" возобновит работу в августе

Одесский городской совет решил возобновить работу детского лагеря "Виктория" в Одесской области с августа 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского горсовета.

Сообщается, что с 8 по 28 августа запланировано оздоровление и отдых в лагере около 100 детей, которые относятся к льготным категориям детей, имеющим право на оздоровление в детских лагерях.

Лагерь будет рассчитан на 120 отдыхающих в одну смену.

Также сообщается, что деревянные здания пока находятся под арестом.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября 2017 года в Одессе произошел пожар в лагере "Виктория". В результате пожара погибло 3 ребенка. 

Также потерпевшие при пожаре в лагере "Виктория" рассказали, что сигнализация постоянно срабатывала.

Больше новостей о: Одесса Детский лагерь Лагерь "Виктория"

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