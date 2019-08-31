У дитячому таборі в Івано-Франківській області сталася пожежа: загинув син екс-мера Бурштина

Вдень 31 серпня загорілася сцена на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл", що знаходиться в селі Сокіл Галицького району. Як повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС, загоряння було ліквідоване через годину - о 14:41.\r\nВогонь повністю знищив сцени площею 50 м. кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 17-річного хлопця. За даними порталу "Firtka", загиблий - 17-річний син колишнього міського голови Бурштина Петра Курляка.\r\nЗа даними рятувальників, за станом на 31 серпня дітей у закладі не було.\r\nНагадаємо, у табір "Вікторія" в Одесі, де пожежа в 2017 році забрала життя трьох дітей вперше з моменту трагедії заселили дітей.\r\nПри реконструкції дитячого табору "Вікторія", де загинули діти, викрали 1,7 млн гривень.\r\nЗазначимо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" стався 15 вересня 2017 року в дерев'яних корпусах.\r\nТакож потерпілі при пожежі в таборі "Вікторія" розповіли, що сигналізація постійно спрацьовувала, а в Держнс заявили, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена в муніципальному дитячому таборі "Вікторія", на момент пожежі була відключена.