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  • У дитячому таборі в Івано-Франківській області сталася пожежа: загинув син екс-мера Бурштина
31 серпня 2019, субота, 19:13 36
Події 2019-08-31T19:35:52+03:00
Українські Новини
У дитячому таборі в Івано-Франківській області сталася пожежа: загинув син екс-мера Бурштина

У дитячому таборі в Івано-Франківській області сталася пожежа: загинув син екс-мера Бурштина

Вдень 31 серпня загорілася сцена на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл", що знаходиться в селі Сокіл Галицького району. Як повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС, загоряння було ліквідоване через годину - о 14:41.

Вогонь повністю знищив сцени площею 50 м. кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 17-річного хлопця. За даними порталу "Firtka", загиблий - 17-річний син колишнього міського голови Бурштина Петра Курляка.

За даними рятувальників, за станом на 31 серпня дітей у закладі не було.

Нагадаємо, у табір "Вікторія" в Одесі, де пожежа в 2017 році забрала життя трьох дітей вперше з моменту трагедії заселили дітей.

При реконструкції дитячого табору "Вікторія", де загинули діти, викрали 1,7 млн гривень.

Зазначимо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" стався 15 вересня 2017 року в дерев'яних корпусах.

Також потерпілі при пожежі в таборі "Вікторія" розповіли, що сигналізація постійно спрацьовувала, а в Держнс заявили, що новітня звуко-світлова протипожежна сигналізація, встановлена в муніципальному дитячому таборі "Вікторія", на момент пожежі була відключена.

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