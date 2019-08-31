Зеленский хочет отменить выход под залог для обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях

Президент Украины Владимир Зеленский внес как неотложный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании положений уголовного процессуального законодательства". Об этом сообщает "Страна".

Этот проект закона представляет из себя набор изменений в Уголовный процессуальный кодекс, в законы "О Национальном антикоррупционном бюро", "Об экспертизе" и даже в закон "О радиочастнотном ресурсе".

Одна из самых существенных новаций - вносятся изменения в положения УПК касательно залога для подозреваемых по коррупционным преступлениям.

В законопроекте прописано положение, что следственный судья может не определять денежный залог как альтернативную содержанию под стражей меру пресечения по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям.

То есть, в таком случае подозреваемого ждет безальтернативный арест.

Однако формулировка "может не определять" совсем не означает "обязан не определять" и эта норма снова рискует стать не паханным полем для злоупотреблений и договорняков с судьями об альтернативе в виде залога.

Напомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.