підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
31 серпня 2019, субота, 14:54 11
Силові структури 2019-08-31T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Одесі пройшов Марш рівності: затримано три людини

В Одесі пройшов Марш рівності: затримано три людини

У центрі Одеси, 31 серпня, пройшов Марш рівності за права ЛГБТ-спільноти. Як йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області, затримали трьох осіб.

"Під час ходи учасників акції "Одеса-Прайд 2019", яка пройшла сьогодні в центрі міста, поліцейські і нацгвардейцы слідкували за правопорядком та безпекою всіх громадян, незалежно від їх поглядів і переконань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, були зафіксовані поодинокі спроби деяких агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію і почати конфлікт з учасниками ходи і поліцією.

Наголошується, що сутичок між учасниками і противниками акції вдалося уникнути.

Стосовно трьох осіб складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство (ст. 173 Купап). Інших правопорушень не було.

При цьому місцеве видання "Думська" повідомляє, що в акції взяли участь близько 300 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві пройшло хода в підтримку ЛГБТ.

Організатори "Київпрайд" заявили, що 23 червня в ході в Києві взяли участь 8 тис. чоловік.

Більше новин про: Марш рівності Одеса-прайд

Архів
Новини
Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду 15:15
В Одесі пройшов Марш рівності: затримано три людини 14:54
На Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові: чорний стовп диму видно по всьому Києву 14:22
У центрі Києва в ТЦ "накрили" підпільне казино, роботі якого "сприяли" правоохоронці 13:29
В Житомирській області сталася потрійна ДТП, серед п'яти постраждалих є депутат 13:03
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Крючков знає стільки, що його повісили б в СІЗО, - Коломойський 18:58
більше новин
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
Акція подяки Уляні Супрун
Сотні людей прийшли до Супрун подякувати за роботу і подарували биту 18:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok