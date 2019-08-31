В Одесі пройшов Марш рівності: затримано три людини

У центрі Одеси, 31 серпня, пройшов Марш рівності за права ЛГБТ-спільноти. Як йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області, затримали трьох осіб.

"Під час ходи учасників акції "Одеса-Прайд 2019", яка пройшла сьогодні в центрі міста, поліцейські і нацгвардейцы слідкували за правопорядком та безпекою всіх громадян, незалежно від їх поглядів і переконань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, були зафіксовані поодинокі спроби деяких агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію і почати конфлікт з учасниками ходи і поліцією.

Наголошується, що сутичок між учасниками і противниками акції вдалося уникнути.

Стосовно трьох осіб складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство (ст. 173 Купап). Інших правопорушень не було.

При цьому місцеве видання "Думська" повідомляє, що в акції взяли участь близько 300 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві пройшло хода в підтримку ЛГБТ.

Організатори "Київпрайд" заявили, що 23 червня в ході в Києві взяли участь 8 тис. чоловік.