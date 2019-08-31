С завтрашнего дня все КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы

С завтрашнего дня, 1 сентября, все КПВВ в районе операции Объединенных сил на Донбассе переходят на осенний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"С 1 сентября контрольные пункты въезда - выезда в районе Операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.

По осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры: "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ Золотое; "Горловка - Бахмут" - КПВВ Майорское; "Донецк - Курахово" - КПВВ Марьинка; "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ Новотроицкое; "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ Гнутово (с. Пищевик) "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ Станица Луганская.

Отмечается, что сегодня, 31 августа, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.

В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

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