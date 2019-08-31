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31 серпня 2019, субота, 11:18 25
Президент 2019-08-31T14:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 16 голів райадміністрацій у Дніпропетровській області

Зеленський звільнив 16 голів райадміністрацій у Дніпропетровській області

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій Дніпропетровської області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №297-312, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженнями, Президент звільнив Олександра Харченка з посади голови Апостолівської районної державної адміністрації, Сергія Турченюка - з посади голови Васильківської райадміністрації, Олега Ковальчука - з посади голови Верхньодніпровської райадміністрації, Сергія Сусловича - з посади голови Дніпровської райадміністрації, Сергія Нагайченка - з посади голови Криворізької райдержадміністрації, Олега Гапича - з посади голови Криничанської райадміністрації, Владислава Зражевського - з посади голови Магдалинівської райадміністрації, Віктора Гребцова - з посади голови Межівської райадміністрації, Олега Кириченка - з посади голови Нікопольської райдержадміністрації, Святослава Максимчука - з посади голови Павлоградської районної адміністрації, Андрія Столбченка - з посади голови Петриківської райадміністрації, Сергія Саламаху - з посади голови П'ятихатської райадміністрації, Ігоря Хрипка - з посади голови Солонянської райадміністрації, Аллу Кисіль - з посади гоолови Софіївської райадміністрації, Валерія Хведчука - з посади голови Томаківської райадміністрації, Руслана Буленка - з посади голови Царичанської районної адміністрації.

Всі вони звільнені в зв'язку з терміном закінчення повноважень Президента, який призначав їх.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області, призначених Порошенком.

Раніше Зеленський звільнив 12 голів районних державних адміністрацій Черкаської області.

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