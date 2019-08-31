В Житомирской области произошло тройное ДТП, среди пяти пострадавших есть депутат

Вчера вечером в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"30 августа вечером на 111 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 17:50 на трассе Киев-Чоп, вблизи г. Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", следовавший из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", который ехала впереди. От удара автомобиль перевернулся, а его правое переднее колесо отъединилось от конструкции и двигаясь, попало в автомобиль"Фольксваген", который ехал сзади.

В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители "Мицубиси" и "Камаза" и три пассажира легковушки. Двух из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, госпитализировали в Коростышевскую больницу. Среди травмированных также 43-летний народный депутат.

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" (ст. 286 УКУ).

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