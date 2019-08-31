подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
31 августа 2019, суббота, 13:03 25
Происшествия 2019-08-31T13:03:54+03:00
Українські Новини
В Житомирской области произошло тройное ДТП, среди пяти пострадавших есть депутат

В Житомирской области произошло тройное ДТП, среди пяти пострадавших есть депутат

Вчера вечером в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"30 августа вечером на 111 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковушек. В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 17:50 на трассе Киев-Чоп, вблизи г. Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", следовавший из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", который ехала впереди. От удара автомобиль перевернулся, а его правое переднее колесо отъединилось от конструкции и двигаясь, попало в автомобиль"Фольксваген", который ехал сзади.

В результате травмы различной степени сложности получили пять человек, водители "Мицубиси" и "Камаза" и три пассажира легковушки. Двух из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, госпитализировали в Коростышевскую больницу. Среди травмированных также 43-летний народный депутат.

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" (ст. 286 УКУ).

Как сообщали Українські Новини, под Житомиром произошло масштабное ДТП с четырьмя погибшими.

Ранее в Житомирской области произошло масштабное ДТП: пострадали 24 человека.

Больше новостей о: ДТП пострадавшие в ДТП ДТП в Житомирской области

Архив
Новости
В центре Киева в ТЦ "накрыли" подпольное казино, работе которого "содействовали" правоохранители 13:29
В Житомирской области произошло тройное ДТП, среди пяти пострадавших есть депутат 13:03
Во время пожара на предприяти около Львова сгорели 10 автомобилей 12:44
Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017 12:37
Суд отправил под домашний арест 2 задержанных по делу обвала дома в Дрогобыче Львовской области 12:18
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Обмен пленными завершился: освобожденных украинцев ждут в аэропорту Киева 06:27
больше новостей
Переписка Богуцкой. Фото: Страна
Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая 15:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США 17:35
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok