Аккаунт основателя Twitter взломали и публиковали от его имени расистские высказывания

Вчера вечером, 30 августа, неизвестные взломали аккаунт основателя социальной сети Twitter Джека Дорси и публиковали от его имени оскорбительные сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Twitter .

Так, сообщается, что на странице Дорси опубликовали около 15 твитов с нецензурной лексикой и расистскими заявлениями.

Компании Twitter все же удалось восстановить доступ к аккаунту Дорси.

Стало известно, что неизвестные получили доступ к учетной записал благодаря номеру мобильного телефона, к которому была привязана страничка. Телефон попал в руки к злоумышленникам из-за контроля безопасности оператора мобильной связи, что "позволило посторонним лицам составлять и отправлять твиты с помощью текстовых сообщений с номера телефона".

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