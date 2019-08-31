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  • Аккаунт основателя Twitter взломали и публиковали от его имени расистские высказывания
31 августа 2019, суббота, 10:26 65
Жизнь 2019-08-31T10:26:37+03:00
Українські Новини
Аккаунт основателя Twitter взломали и публиковали от его имени расистские высказывания

Аккаунт основателя Twitter взломали и публиковали от его имени расистские высказывания

Твиттер. Фото: twitter.com
Твиттер. Фото: twitter.com

Вчера вечером, 30 августа, неизвестные взломали аккаунт основателя социальной сети Twitter Джека Дорси и публиковали от его имени оскорбительные сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Так, сообщается, что на странице Дорси опубликовали около 15 твитов с нецензурной лексикой и расистскими заявлениями.

Компании Twitter все же удалось восстановить доступ к аккаунту Дорси.

Стало известно, что неизвестные получили доступ к учетной записал благодаря номеру мобильного телефона, к которому была привязана страничка. Телефон попал в руки к злоумышленникам из-за контроля безопасности оператора мобильной связи, что "позволило посторонним лицам составлять и отправлять твиты с помощью текстовых сообщений с номера телефона".

Как сообщали Українські Новини, представители WhatsApp заявили о масштабной хакерской атаке, во время которой было установлено обеспечение для видеонаблюдения на телефоны и другие устройства, которые использовали пользователи.

Ранее в Запорожской области задержали 2 хакеров, которые воровали и продавали конфиденциальные данные.

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