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30 серпня 2019, пʼятниця, 14:23 11
Зовнішня політика 2019-08-30T14:44:23+03:00
Українські Новини
РФ можуть запросити на саміт G7 в 2020: Зеленський висловив стурбованість Макрону

РФ можуть запросити на саміт G7 в 2020: Зеленський висловив стурбованість Макрону

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої висловив стурбованість тим, що глава французької держави обговорював з Президентом США Дональдом Трампом на останньому саміті країн "Великої сімки" (G7: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) запрошення Росії на наступний саміт, який відбудеться в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"29 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, яка тривала півтори години. Було обговорено результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня в Біарріце (Франція). Глава держави привітав позицію учасників саміту про неможливість повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі і російської окупації Криму. При цьому Президент України висловив стурбованість у зв'язку з недавнім обговоренням Президентами Франції і США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" в Сполучених Штатах в 2020 році", - сказано в ньому.

Крім того, під час розмови Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі, а Макрон підтвердив намір провести зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, саміт в "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Раніше Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8.

Більше новин про: G7 Володимир Зеленський Еммануель Макрон Велика сімка

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