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30 августа 2019, пятница, 13:29 427
Силовые структуры 2019-08-30T13:39:13+03:00
Українські Новини
ГБР допросило экс-главу КС Шевчука

ГБР допросило экс-главу КС Шевчука

Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Госбюро расследований допросило бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом говорится в материалах суда.

Он был допрошен в качестве потерпевшего по делу по факту возможного незаконного увольнения его с должности главы КС судьями Конституционного суда.

В своих показаниях Шевчук сообщил о давлении судей КС на него.

Следователь ГБР подал в суд ходатайство с просьбой разрешить выемку документов в КС, в частности документов о проведении заседаний КС, принятых решений КС их фиксации, обращений судей КС, поскольку в них содержатся сведения об обстоятельствах, мотивах и основаниях привлечения Шевчука к дисциплинарной ответственности и его последующем увольнении и которые имеют существенные значение для установления обстоятельств в уголовном производстве.

Однако суд отказался разрешить ГБР выемку этих документов.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное незаконное увольнение КС экс-главы Шевчука.

Также Государственное бюро расследования открыло уголовное производство по факту возможных злоупотребления бывшего главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

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