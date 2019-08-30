ГБР допросило экс-главу КС Шевчука

Госбюро расследований допросило бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.\r\nОб этом говорится в материалах суда.\r\nОн был допрошен в качестве потерпевшего по делу по факту возможного незаконного увольнения его с должности главы КС судьями Конституционного суда.\r\nВ своих показаниях Шевчук сообщил о давлении судей КС на него.\r\nСледователь ГБР подал в суд ходатайство с просьбой разрешить выемку документов в КС, в частности документов о проведении заседаний КС, принятых решений КС их фиксации, обращений судей КС, поскольку в них содержатся сведения об обстоятельствах, мотивах и основаниях привлечения Шевчука к дисциплинарной ответственности и его последующем увольнении и которые имеют существенные значение для установления обстоятельств в уголовном производстве.\r\nОднако суд отказался разрешить ГБР выемку этих документов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное незаконное увольнение КС экс-главы Шевчука.\r\nТакже Государственное бюро расследования открыло уголовное производство по факту возможных злоупотребления бывшего главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.