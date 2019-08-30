ГБР допросило экс-главу КС Шевчука

Госбюро расследований допросило бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом говорится в материалах суда.

Он был допрошен в качестве потерпевшего по делу по факту возможного незаконного увольнения его с должности главы КС судьями Конституционного суда.

В своих показаниях Шевчук сообщил о давлении судей КС на него.

Следователь ГБР подал в суд ходатайство с просьбой разрешить выемку документов в КС, в частности документов о проведении заседаний КС, принятых решений КС их фиксации, обращений судей КС, поскольку в них содержатся сведения об обстоятельствах, мотивах и основаниях привлечения Шевчука к дисциплинарной ответственности и его последующем увольнении и которые имеют существенные значение для установления обстоятельств в уголовном производстве.

Однако суд отказался разрешить ГБР выемку этих документов.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное незаконное увольнение КС экс-главы Шевчука.

Также Государственное бюро расследования открыло уголовное производство по факту возможных злоупотребления бывшего главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.