ДБР допитало екс-главу КС Шевчука

Держбюро розслідувань допитало колишнього главу Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Він був допитаний в якості потерпілого у справі за фактом можливого незаконного звільнення його з посади голови КС суддями Конституційного суду.

У своїх свідченнях Шевчук повідомив про тиск на суддів КС на нього.

Слідчий ДБР подав до суду клопотання з проханням дозволити виїмку документів в КС, зокрема документів про проведення засідань КС, прийнятих рішень КС, їх фіксації, звернень суддів КС, оскільки в них містяться відомості про обставини, мотиви і підстави притягнення Шевчука до дисциплінарної відповідальності і його подальше звільнення, яке має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте суд відмовився дозволити ДБР виїмку цих документів.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе незаконне звільнення екс-голови КС Шевчука.

Також Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживання колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.