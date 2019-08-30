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30 серпня 2019, пʼятниця, 13:32 31
Силові структури 2019-08-30T13:45:01+03:00
Українські Новини
ДБР допитало екс-главу КС Шевчука

ДБР допитало екс-главу КС Шевчука

Станіслав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станіслав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Держбюро розслідувань допитало колишнього главу Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Він був допитаний в якості потерпілого у справі за фактом можливого незаконного звільнення його з посади голови КС суддями Конституційного суду.

У своїх свідченнях Шевчук повідомив про тиск на суддів КС на нього.

Слідчий ДБР подав до суду клопотання з проханням дозволити виїмку документів в КС, зокрема документів про проведення засідань КС, прийнятих рішень КС, їх фіксації, звернень суддів КС, оскільки в них містяться відомості про обставини, мотиви і підстави притягнення Шевчука до дисциплінарної відповідальності і його подальше звільнення, яке має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте суд відмовився дозволити ДБР виїмку цих документів.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе незаконне звільнення екс-голови КС Шевчука.

Також Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживання колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

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