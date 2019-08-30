ДБР допитало екс-главу КС Шевчука

Держбюро розслідувань допитало колишнього главу Конституційного суду Станіслава Шевчука.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду.\r\nВін був допитаний в якості потерпілого у справі за фактом можливого незаконного звільнення його з посади голови КС суддями Конституційного суду.\r\nУ своїх свідченнях Шевчук повідомив про тиск на суддів КС на нього.\r\nСлідчий ДБР подав до суду клопотання з проханням дозволити виїмку документів в КС, зокрема документів про проведення засідань КС, прийнятих рішень КС, їх фіксації, звернень суддів КС, оскільки в них містяться відомості про обставини, мотиви і підстави притягнення Шевчука до дисциплінарної відповідальності і його подальше звільнення, яке має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.\r\nПроте суд відмовився дозволити ДБР виїмку цих документів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе незаконне звільнення екс-голови КС Шевчука.\r\nТакож Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживання колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.