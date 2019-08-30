32-градусная жара не собирается отступать: прогноз погоды на последний день лета

31 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +25…+32 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+31 градус; в Сумской области ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n30 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, какой будет погода перед последними летними выходными.\r\nТакже появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки.