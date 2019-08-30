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30 августа 2019, пятница, 13:16 1741
Жизнь 2019-08-30T13:26:04+03:00
Українські Новини
32-градусная жара не собирается отступать: прогноз погоды на последний день лета

32-градусная жара не собирается отступать: прогноз погоды на последний день лета

Кот. Фото: Портал Акцент
Кот. Фото: Портал Акцент

31 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+31 градус; в Сумской области ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+31 градус.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+19 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

30 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, какой будет погода перед последними летними выходными.

Также появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки. 

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