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29 августа 2019, четверг, 16:33 1128
Верховная Рада и партии 2019-08-29T16:35:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: Верховная Рада переполнена очередями со всех сторон

Фото дня: Верховная Рада переполнена очередями со всех сторон

Сегодня, 29 августа по состоянию на 8:40 утра сотни журналистов и представителей различных СМИ выстроились в очередь в ожидании первого заседания Верховной Рады 9 созыва. В аккредитации на заседание предупреждали, что в ложу пустят только фотографов и видео-операторов, а пишущие останутся на 3 этаже. 

"Ложа прессы на балконе сессионного зала резервируется для телеоператоров и фотографов. Журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа", - говорилось в сообщении на сайте ВРУ.

На фото можно наблюдать, как среди представителей разных масс-медиа образовалась очередь. Журналистам был закрыт вход на заседание Парламента. Журналисты наблюдают за заседанием по трансляции, однако звук работает.

Очередь журналистов на заседание Верховной Рады 9 созываОчередь журналистов на заседание Верховной Рады 9 созыва

Однако, в такой ситуации оказались не только предствители масс-медия. Народные депутаты во время получения удостоверений образовали очередь, которая с трудом продвигалась.

Очередь депутатов.

Очередь депутатов у входа в Верховную Раду.Очередь депутатов у входа в Верховную Раду.

 

Кроме того, депутаты посетили столовую в Верховной Раде, средняя стомость блюд в которой варьируется от 20 до 175 гривен. Цена салатов составляет от 22 гривен. В качестве основных блюд депутатам предлагают картофельные зразы с мясом за 58,6 гривны, бифштекс – 74,8 гривны, борщ с говядиной – 45,7 гривны.

Из более дорогих блюд в наличии есть люля-кебаб – 80,4 гривны и филе семги – 174,4 гривны. По словам журналиста Эльдара Сарахмана, новые депутаты говорят, что в столовой Рады подают не очень вкусную еду.

Как сообщали Українські Новини, Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов. На торжественном заседании присутствуют Президент Владимир Зеленский, бывший Президента Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман члены правительства, бывшие Президента, экс-спикеры Рады, председатель ЦИКа.

Кроме того, избранный депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил журналистам, что допускает продление первого заседания парламента до утра 30 августа.

"Ну мы да (будем до утра), а у вас (журналистов) всегда есть выбор - работать или отдыхать", - сказал он.

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