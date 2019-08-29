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29 августа 2019, четверг, 14:56 9
Жизнь 2019-08-29T14:56:49+03:00
Українські Новини
Кратковременные дожди и жара: прогноз погоды на 30 августа

Кратковременные дожди и жара: прогноз погоды на 30 августа

Фонтан. Фото: pixabay
Фонтан. Фото: pixabay

30 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +29…+31 градус.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Черниговской и Сумской областях +5…+12 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Одесской области +14…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

29 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, холодный фронт потеснит жару: синоптик дала прогноз до конца недели и когда придут осенние дожди.

Ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки. 

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