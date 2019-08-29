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29 августа 2019, четверг, 10:47 31
Политика 2019-08-29T11:09:43+03:00
Українські Новини
"Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики Оржеля, - источник

"Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики Оржеля, - источник

Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина
Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина

Партия "Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики и угольной промышленности Алексея Оржеля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.

Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Оржель прошел в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

В настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.


Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов. 

Также стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Больше новостей о: Верховная Рада Заседание Алексей Оржель Партия "Слуга народа" Рада 9 созыва Министр энергетики

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