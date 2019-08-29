"Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики Оржеля, - источник

Партия "Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики и угольной промышленности Алексея Оржеля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.

Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Оржель прошел в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

В настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

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