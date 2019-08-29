"Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики Оржеля, - источник

Партия "Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики и угольной промышленности Алексея Оржеля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.\r\nОржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.\r\nВысшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".\r\nС 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).\r\nОржель прошел в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.\r\nВ настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов. Также стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.