После трехмесячного увеличения долги по зарплате начали уменьшаться

На 1 августа 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 4,1% по сравнению с 1 июля до 2 739,842 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 538,954 млн гривен, Луганской – 484,992 млн гривен и Харьковской – 345,030 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2019 года:

На 1 августа 2019 года, млн гривен в % к 01.07.2019 Всего 2 739,842 95,9 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 20,483 106,1 Промышленность 2 169,237 94,3 - Добывающая промышленность 552,111 92,7 - Обрабатывающая промышленность 1 438,558 95,2 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 49,847 77,1 - Водоснабжение; канализация, обращения с отходами 128,721 100,9 Строительство 62,145 96,3 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,014 99,2 Транспорт и связь 188,062 101,2 Временное размещение и организация питания 0,404 70,1 Информация и телекоммуникации 6,218 103,7 Финансовая деятельность 16,495 100,4 Операции с недвижимостью 59,160 100,1 Профессиональная, научная и техническая деятельность 123,421 103,4 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9,920 87,8 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,730 65,5 Образование 16,936 168,3 Здравоохранение и социальная помощь 19,232 123,1 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,111 59,4 Предоставление других услуг 0,274 108,3

Как сообщали Українські Новини, на 1 июля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 5,1% по сравнению с 1 июня до 2 857,812 млн гривен.

А ранее, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.