подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 22:41 38
Экономика 2019-08-28T22:41:51+03:00
Українські Новини
После трехмесячного увеличения долги по зарплате начали уменьшаться

После трехмесячного увеличения долги по зарплате начали уменьшаться

Гривны
Гривны

На 1 августа 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 4,1% по сравнению с 1 июля до 2 739,842 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 538,954 млн гривен, Луганской – 484,992 млн гривен и Харьковской – 345,030 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2019 года:

  На 1 августа 2019 года, млн гривен в % к 01.07.2019
Всего 2 739,842 95,9
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 20,483 106,1
Промышленность 2 169,237 94,3
- Добывающая промышленность 552,111 92,7
- Обрабатывающая промышленность 1 438,558 95,2
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 49,847 77,1
- Водоснабжение; канализация, обращения с отходами 128,721 100,9
Строительство 62,145 96,3
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,014 99,2
Транспорт и связь 188,062 101,2
Временное размещение и организация питания 0,404 70,1
Информация и телекоммуникации 6,218 103,7
Финансовая деятельность 16,495 100,4
Операции с недвижимостью 59,160 100,1
Профессиональная, научная и техническая деятельность 123,421 103,4
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9,920 87,8
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,730 65,5
Образование 16,936 168,3
Здравоохранение и социальная помощь 19,232 123,1
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,111 59,4
Предоставление других услуг 0,274 108,3

Как сообщали Українські Новини, на 1 июля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 5,1% по сравнению с 1 июня до 2 857,812 млн гривен.

А ранее, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.

Больше новостей о: Долги по зарплате Задолженность по заработной плате

Архив
Новости
Зеленский и Меркель договорились о встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки" 23:06
После трехмесячного увеличения долги по зарплате начали уменьшаться 22:41
Львов решил проверить системы газоснабжения всех домов после обвала дома в Дрогобыче 22:19
Стефанчук обвинил депутата Князевича в непередаче новому парламенту законопроекта о снятии неприкосновенности 22:14
Прокурор назвал причину пожара в отеле в Одессе, в котором сгорели люди 21:52
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok