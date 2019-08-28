После трехмесячного увеличения долги по зарплате начали уменьшаться

На 1 августа 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 4,1% по сравнению с 1 июля до 2 739,842 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nНаибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 538,954 млн гривен, Луганской – 484,992 млн гривен и Харьковской – 345,030 млн гривен.\r\nДанные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.\r\nЗадолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2019 года:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 августа 2019 года, млн гривен\r\nв % к 01.07.2019\r\n\r\n\r\nВсего\r\n2 739,842\r\n95,9\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n20,483\r\n106,1\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n2 169,237\r\n94,3\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n552,111\r\n92,7\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n1 438,558\r\n95,2\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n49,847\r\n77,1\r\n\r\n\r\n- Водоснабжение; канализация, обращения с отходами\r\n128,721\r\n100,9\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n62,145\r\n96,3\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n44,014\r\n99,2\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n188,062\r\n101,2\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n0,404\r\n70,1\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n6,218\r\n103,7\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n16,495\r\n100,4\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n59,160\r\n100,1\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n123,421\r\n103,4\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n9,920\r\n87,8\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n3,730\r\n65,5\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n16,936\r\n168,3\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n19,232\r\n123,1\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n0,111\r\n59,4\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n0,274\r\n108,3\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на 1 июля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 5,1% по сравнению с 1 июня до 2 857,812 млн гривен.\r\nА ранее, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.