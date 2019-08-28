"Слуги народа" на закрытой встрече с Зеленским не обсуждали кадровые назначения

Партия "Слуга народа" на заседании будущей фракции, которое провел сегодня Президент Владимир Зеленский, не обсуждала предложения по кадровым назначениям.

Об этом журналистам по итогам заседания сообщил избранный депутатом Рады от партии Сергей Швец, передают Украінські Новини.

"Нет (кадровые вопросы не обсуждались), по крайней мере здесь точно нет... Кандидатура премьера будет озвучена руководством фракции. Это вопрос одного-двух дней", - сказал он.

При этом избранный депутатом Рады от партии Александр Федиенко отметил, что поднимался вопрос о кандидатуре министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Кадровые вопросы не обсуждались. Подняли вопрос исключительно в части кандидатуры министра Авакова, но его перенесли на дальнейшие консультации и обсуждения - будет ли он в дальнейшем занимать эту должность или не будет", - подчеркнул он.

Новоизбранные депутаты отметили, что на встрече присутствовал Президент Владимир Зеленский, заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук, а также зампредседателя Офиса Президента Руслан Рябошапка.

По информации СМИ, Гончарук является наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра, Рябошапка - генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.

Тем временем первое заседание парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.