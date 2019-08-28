подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 21:27 155
Верховная Рада и партии 2019-08-28T21:33:42+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" на закрытой встрече с Зеленским не обсуждали кадровые назначения

"Слуги народа" на закрытой встрече с Зеленским не обсуждали кадровые назначения

Партия "Слуга народа" на заседании будущей фракции, которое провел сегодня Президент Владимир Зеленский, не обсуждала предложения по кадровым назначениям. 

Об этом журналистам по итогам заседания сообщил избранный депутатом Рады от партии Сергей Швец, передают Украінські Новини.

"Нет (кадровые вопросы не обсуждались), по крайней мере здесь точно нет... Кандидатура премьера будет озвучена руководством фракции. Это вопрос одного-двух дней", - сказал он. 

При этом избранный депутатом Рады от партии Александр Федиенко отметил, что поднимался вопрос о кандидатуре министра внутренних дел Арсена Авакова. 

"Кадровые вопросы не обсуждались. Подняли вопрос исключительно в части кандидатуры министра Авакова, но его перенесли на дальнейшие консультации и обсуждения - будет ли он в дальнейшем занимать эту должность или не будет", - подчеркнул он.

Новоизбранные депутаты отметили, что на встрече присутствовал Президент Владимир Зеленский, заместитель председателя Офиса Президента Алексей Гончарук, а также зампредседателя Офиса Президента Руслан Рябошапка. 

По информации СМИ, Гончарук является наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра, Рябошапка - генерального прокурора. 

Как сообщали Українські Новини, встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.

Тем временем первое заседание парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Больше новостей о: Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский

Архив
Новости
Прокурор назвал причину пожара в отеле в Одессе, в котором сгорели люди 21:52
Акция
Под ОПУ протестующие с факелами скандировали "Аваков - черт" 21:33
"Слуги народа" на закрытой встрече с Зеленским не обсуждали кадровые назначения 21:27
Хозсуд Киева привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о ТМ "Корвалол Corvalolum" по ходатайству "Фармак" 21:21
Во Львовской области открыли мост через Днестр 21:14
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов 14:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok