"Слуги народу" на закритій зустрічі з Зеленським не обговорювали кадрові призначення

Партія "Слуга народу" на засіданні майбутньої фракції, яке провів сьогодні Президент Володимир Зеленський, не обговорювала пропозиції щодо кадрових призначень.

Про це журналістам за підсумками засідання повідомив обраний депутатом Ради від партії Сергій Швець, передають Українські Новини.

"Ні (кадрові питання не обговорювалися), принаймні тут точно ні... Кандидатура прем'єра буде озвучена керівництвом фракції. Це питання одного-двох днів", - сказав він.

При цьому обраний депутатом Ради від партії Олександр Федієнко зазначив, що порушувалося питання про кандидатуру міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Кадрові питання не обговорювалися. Порушували питання виключно в частині кандидатури міністра Авакова, але його перенесли на подальші консультації і обговорення - чи буде він надалі займати цю посаду чи не буде", - сказав він.

Новообрані депутати зазначили, що на зустрічі були присутні Президент Володимир Зеленський, заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук, а також заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

За інформацією ЗМІ, Гончарук є найбільш імовірним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, Рябошапка - генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.

Тим часом перше засідання парламенту пройде 29 серпня і може затягнутися до ранку.