Ломаченко с Кэмпбеллом будут бороться за титул абсолютного чемпиона: где смотреть

В субботу, 31 августа, состоится боксерский поединок между украинским чемпионом Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. На кону предстоящего поединка – титулы WBA и WBO в легком весе, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс WBC.

Трансляция поединка начнется в 22:00 на телеканале "Интер" в программе "Большой бокс".

Ломаченко и Кэмпбелл стали олимпийскими чемпионами в 2012 году, но в разных весовых категориях. Все время они шли разными дорогами, но к одной мечте – абсолютному чемпионству в легком весе. И вот наконец-то Василий и Люк встретятся на одном ринге, на лондонской арене О2. Победитель этого поединка получит сразу три пояса и откроет себе путь к желанному титулу.

Кэмпбелл называет предстоящий бой самым важным в своей карьере и понимает, что его ждет встреча с одним из лучших боксеров мира. Британец обещает выложиться на 100% и серьезно настроен на победу. Он сильный, быстрый и техничный боксер. А еще – выше Ломаченко ростом, и считает это своим преимуществом. Василий же называет Люка соперником с высоким боксерским IQ. Украинец уверен: у них получится интересный и зрелищный бой.

Перед поединком "Интер" анонсировал эксклюзивное интервью Василия Ломаченко. А также – сюжеты из Лондона о подготовке к этому большому спортивному событию и о сопернике, Люке Кэмпбелле.

Кроме того, в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри, двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Для обоих боксеров очень важна победа в этом бою: Поветкину она нужна, чтобы удержаться в элите мирового бокса, а Фьюри – чтобы обратить на себя серьезное внимание.

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Напомним, украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла.

Также стало известно, что говорят на Западе о украинском боксере: "он просто не из этого мира".