Ломаченко з Кемпбеллом будуть боротися за титул абсолютного чемпіона: де дивитися

У суботу, 31 серпня, відбудеться боксерський поєдинок між українським чемпіоном Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом. На кону поєдинку – титули WBA і WBO в легкій вазі, якими володіє українець, а також вакантний пояс WBC.

Трансляція поєдинку розпочнеться о 22:00 на телеканалі "Інтер" у програмі "Великий бокс".

Ломаченко та Кемпбелл стали олімпійськими чемпіонами в 2012 році, але в різних вагових категоріях. Весь час вони йшли різними дорогами, але до однієї мети – абсолютного чемпіонства в легкій вазі. І ось нарешті Василь і Люк зустрінуться на одному рингу, на лондонській арені О2. Переможець цього поєдинку отримає одразу три пояси і відкриє собі шлях до бажаного титулу.

Кемпбелл називає майбутній бій найважливішим у своїй кар'єрі і розуміє, що його чекає зустріч з одним з найкращих боксерів світу. Британець обіцяє викластись на 100% і серйозно налаштований на перемогу. Він сильний, швидкий і технічний боксер. А ще – Ломаченко вище зростом, і вважає це своєю перевагою. Василь же називає Люка суперником з високим боксерським IQ. Українець впевнений: у них вийде цікавий і видовищний бій.

Перед поєдинком "Інтер" анонсував ексклюзивне інтерв'ю Василя Ломаченка. А також – сюжети з Лондона про підготовку до цієї великої спортивної події і про суперника, Люка Кемпбелла.

Крім того, в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл на ринг вийдуть росіянин Олександр Повєткін і британець Хьюї Ф'юрі, двоюрідний брат екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Для обох боксерів дуже важлива перемога в цьому бою: Повєткіну вона потрібна, щоб втриматися в еліті світового боксу, а Ф'юрі – щоб звернути на себе серйозну увагу.

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Нагадаємо, українські парашутисти представили відеоролик на підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла.

Також стало відомо, що говорять на Заході про українського боксера: "він просто не з цього світу".