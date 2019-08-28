підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 серпня 2019, середа, 20:59 17 Відео
Спорт 2019-08-28T22:15:01+03:00
Українські Новини
Ломаченко з Кемпбеллом будуть боротися за титул абсолютного чемпіона: де дивитися

Ломаченко з Кемпбеллом будуть боротися за титул абсолютного чемпіона: де дивитися

Василь Ломаченко і Люк Кемпбелл. Фото: прес-служба Інтера
Василь Ломаченко і Люк Кемпбелл. Фото: прес-служба Інтера

У суботу, 31 серпня, відбудеться боксерський поєдинок між українським чемпіоном Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом. На кону поєдинку – титули WBA і WBO в легкій вазі, якими володіє українець, а також вакантний пояс WBC.

Трансляція поєдинку розпочнеться о 22:00 на телеканалі "Інтер" у програмі "Великий бокс".

Ломаченко та Кемпбелл стали олімпійськими чемпіонами в 2012 році, але в різних вагових категоріях. Весь час вони йшли різними дорогами, але до однієї мети – абсолютного чемпіонства в легкій вазі. І ось нарешті Василь і Люк зустрінуться на одному рингу, на лондонській арені О2. Переможець цього поєдинку отримає одразу три пояси і відкриє собі шлях до бажаного титулу.

Кемпбелл називає майбутній бій найважливішим у своїй кар'єрі і розуміє, що його чекає зустріч з одним з найкращих боксерів світу. Британець обіцяє викластись на 100% і серйозно налаштований на перемогу. Він сильний, швидкий і технічний боксер. А ще – Ломаченко вище зростом, і вважає це своєю перевагою. Василь же називає Люка суперником з високим боксерським IQ. Українець впевнений: у них вийде цікавий і видовищний бій.

Перед поєдинком "Інтер" анонсував ексклюзивне інтерв'ю Василя Ломаченка. А також – сюжети з Лондона про підготовку до цієї великої спортивної події і про суперника, Люка Кемпбелла.

Крім того, в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл на ринг вийдуть росіянин Олександр Повєткін і британець Хьюї Ф'юрі, двоюрідний брат екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Для обох боксерів дуже важлива перемога в цьому бою: Повєткіну вона потрібна, щоб втриматися в еліті світового боксу, а Ф'юрі – щоб звернути на себе серйозну увагу.

Нагадаємо, українські парашутисти представили відеоролик на підтримку українського чемпіона світу за версіями WBO і WBA Василя Ломаченка перед поєдинком проти британця Люка Кемпбелла.

Також стало відомо, що говорять на Заході про українського боксера: "він просто не з цього світу".

Більше новин про: Бокс Василь Ломаченко Люк Кемпбелл

Архів
Новини
Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі 22:19
Стефанчук звинуватив депутата Князевича у передачі новому парламенту законопроекту про зняття недоторканності 22:14
Прокурор назвав причину пожежі в готелі в Одесі, в якому згоріли люди 21:52
Акція
Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт" 21:33
"Слуги народу" на закритій зустрічі з Зеленським не обговорювали кадрові призначення 21:27
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Зеленський за участь США в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі" 16:29
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok