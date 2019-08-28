Гройсман розповів, чим планує займатися після відходу з посади прем'єра

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після відходу з поста прем'єра має намір займатися децентралізацією.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звичайно, не можу не сказати про те, що і надалі буде залишатися однією з головних справ моєму професійному житті. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що важливо не зупинятися в майбутньому і не забувати про людей, які живуть у селищах та маленьких містах.

Прем'єр зазначив, що необхідно виділяти їм ресурси і надавати повноваження.

Крім того, Гройсман побажав майбутньому прем'єру успіху, сили, удачі і терпіння.

"З чистою совістю можу сказати, що новий уряд буде приймати країну, яка і стабільна, і розвивається. Все, що зроблено на сьогоднішній день, - це результат роботи і зусиль багатьох людей, кожного з вас", - сказав він.

Також прем'єр відзначив, що від роботи майбутнього прем'єра і нового уряду буде залежати благополуччя українців.

Як повідомляли Українські Новини, також Гройсман знову не прийшов у Раду на годину запитань до уряду.

Раніше Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження.