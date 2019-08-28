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28 августа 2019, среда, 16:51 46
Силовые структуры 2019-08-28T16:52:52+03:00
Українські Новини
Суд отказался разрешить ГБР доступ к документам, касающимся резиденции "Межигорье"

Суд отказался разрешить ГБР доступ к документам, касающимся резиденции "Межигорье"

Межигорье
Межигорье

Печерский районный суд отказался разрешить Госбюро расследований доступ к документам, которые касаются имущества резиденции бывшего Президента Виктора Януковича "Межигорье" (Киевская область).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

ГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам Генпрокуратуры, которые содержат описание имущества резиденции (списки, акты приема-передачи, бухгалтерские документы, протоколы процессуальных действий и т.п.) и на которое наложен арест, а также к документам, в которых содержится информация о совершенных действиях и принятии Генпрокуратурой мер по сохранению арестованного имущества.

Установлено, что ГБР расследует дело по факту возможной халатности правоохранителей при хранении арестованного имущества резиденции "Межигорье".

В рамках дела для того, чтобы установить, при каких обстоятельствах были утрачены арестованные активы резиденции, ГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам ГПУ.

Однако 8 августа суд отказал в таком доступе.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло дело против руководства Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье".

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