Суд отказался разрешить ГБР доступ к документам, касающимся резиденции "Межигорье"

Печерский районный суд отказался разрешить Госбюро расследований доступ к документам, которые касаются имущества резиденции бывшего Президента Виктора Януковича "Межигорье" (Киевская область).\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам Генпрокуратуры, которые содержат описание имущества резиденции (списки, акты приема-передачи, бухгалтерские документы, протоколы процессуальных действий и т.п.) и на которое наложен арест, а также к документам, в которых содержится информация о совершенных действиях и принятии Генпрокуратурой мер по сохранению арестованного имущества.\r\nУстановлено, что ГБР расследует дело по факту возможной халатности правоохранителей при хранении арестованного имущества резиденции "Межигорье".\r\nВ рамках дела для того, чтобы установить, при каких обстоятельствах были утрачены арестованные активы резиденции, ГБР обратилось в суд с ходатайством о доступе к документам ГПУ.\r\nОднако 8 августа суд отказал в таком доступе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР открыло дело против руководства Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по факту возможной халатности при определении управляющего резиденции "Межигорье".