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28 августа 2019, среда, 16:09 99
Экономика 2019-08-28T16:12:04+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" заплатит 61,7 млн гривен за работу набсовета в 2019

"Нефтегаз" заплатит 61,7 млн гривен за работу набсовета в 2019

В 2019 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" планирует выделить на обеспечение работы наблюдательного совета 23,8 млн гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана "Нефтегаза" на 2019 год, которой располагают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, данные расходы включают в себя возмещение расходов, связанных с выполнением обязанностей членов набсовета.

Также к расходам на обеспечение работы наблюдательного совета отнесены средства на страхование ответственности в сумме 1,3 млн гривен.

Кроме указанной суммы расходов на обеспечение работы набсовета, в 2019 году "Нефтегаз" планирует выплатить 37,9 млн гривен в качестве оплаты труда 7 членов набсовета.

При этом в 2019 году "Нефтегаз" планирует увеличить расходы на оплату труда на 29,5%, или на 360,7 млн гривен, до 1,582 млрд гривен в сравнении с плановым показателем за 2018 год.

Отмечается, что увеличение расходов на оплату труда связано с включением в них расходов на оплату работы набсовета и оплату труда представительств компании, в том числе филиалов в Египте.

Как сообщали Українські Новини, глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству "Нефтегаза" за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом", однако Луценко не увидел криминала в выплате премий руководству "Нефтегаза" и сообщил, что дело закрыто или будет закрыто. 

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