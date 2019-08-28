Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет, - замглавы КГГА

В киевских школах не будут вводить запрет на посещение школ невакцинированными детьми. Об этом сообщает "Сегодня".

"Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет", – сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

При этом, по его словам, при низком уровне вакцинации и ухудшении статистики заболевания, власти ограничат посещение школ для невакцинированных детей, переведя их на дистанционное образование.



Кроме того, образовательные учреждения не имеют право и возможность проверять достоверность справок о прививках, которые школам предоставляют родители.

Отмечается, что учебный год для детей в этом году начинается 2 сентября.



Как сообщали Українські Новини, Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.



Тем временем исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о вакцинации.



Также Министерство здравоохранения отменило возрастные ограничения относительно возрастной прививки от кори.