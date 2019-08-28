подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 15:02 115
Общество 2019-08-28T15:05:16+03:00
Українські Новини
Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет, - замглавы КГГА

Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет, - замглавы КГГА

Фото: irorio.jp
Фото: irorio.jp

В киевских школах не будут вводить запрет на посещение школ невакцинированными детьми. Об этом сообщает "Сегодня".

"Запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет", – сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

При этом, по его словам, при низком уровне вакцинации и ухудшении статистики заболевания, власти ограничат посещение школ для невакцинированных детей, переведя их на дистанционное образование.


Кроме того, образовательные учреждения не имеют право и возможность проверять достоверность справок о прививках, которые школам предоставляют родители.

Отмечается, что учебный год для детей в этом году начинается 2 сентября.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка.

Тем временем исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о вакцинации.

Также Министерство здравоохранения отменило возрастные ограничения относительно возрастной прививки от кори.

Больше новостей о: Дети Школьники Вакцинация Прививки Киевские школы

Архив
Новости
Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского 15:49
АРМА без конкурса отдала управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании 15:47
Фото дня: "Слуги народа" учились нажимать на кнопки в Раде 15:35
Премьер-министр Великобритании заблокировал работу парламента 15:28
Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве 15:14
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok