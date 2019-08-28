Готов расписаться: Коломойский готов отдать все свои активы государству и стать простым директором завода

Бизнесмен Игорь Коломойский не намерен покупать активы ближайшие 5 лет.

Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.Нет", передают Українськi Новини.

"Я вам готов расписаться, что я не покупаю ничего за ближайшие пять лет. Не куплю никакие предприятия, не заберу, не отниму. Меня не интересуют никакие активы, я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда. Потому что если этого не будет, тогда нам капец", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы Украина выжила, он готов стать социал-демократом и коммунистом.

Коломойский добавил, что готов все свои активы отдать государству и стать простым директором завода.

Как сообщали Українськi Новини, Коломойский выступает за национализацию крупных градообразующих предприятий и национализацию разработки недр.

Также олигарх считает, что критиковать после 100 дней работы президента Владимира Зеленского еще рано.