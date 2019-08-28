В четверг в Украине без осадков, жара до +32

29 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+28 градусов; в Сумской области ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +25…+32 градуса, в Запорожской области +19…+24 градуса.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.\r\n28 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nНапомним, ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки. Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.\r\n