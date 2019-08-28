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28 августа 2019, среда, 14:00 286
Жизнь 2019-08-28T15:45:03+03:00
Українські Новини
В четверг в Украине без осадков, жара до +32

В четверг в Украине без осадков, жара до +32

Прогноз погоды. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com

29 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+28 градусов; в Сумской области ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +25…+32 градуса, в Запорожской области +19…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

28 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Напомним, ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки. 


Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

 

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