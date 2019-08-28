У четвер в Україні без опадів, спека до +32

29 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів; у Сумській області вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +25...+32 градуси, у Запорізькій області +19...+24 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів.

28 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки. Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.