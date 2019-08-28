Більше половини українців не знають, хто у них депутат на окрузі

52,5% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології не знають, хто був обраний депутатом Верховної Ради у їхньому мажоритарному окрузі, 47,5% - знають.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини, передають Українські Новини.

58,4% опитаних вважають, що мажоритарники повинні в першу чергу займатися округом, 21,8% - займатися законотворчістю, 13,2% - допомагати конкретним виборцям свого округу, 6,6% - не відповіли.

Також респондентам було поставлено питання, чим вони керувалися при голосуванні за кандидата в своєму окрузі.

Так, більшість відповіли, що звертали увагу на партію, яка висуває кандидата (20,1%), пропозиції кандидата про необхідні реформи (19,6%), пропозиції кандидата щодо вирішення проблем в місті/селі (15,7%) і його особисті якості (13,8%).

Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2 040 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувався Міжнародним фондом "Відродження".

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