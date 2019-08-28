Більше половини українців не знають, хто у них депутат на окрузі

52,5% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології не знають, хто був обраний депутатом Верховної Ради у їхньому мажоритарному окрузі, 47,5% - знають.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини, передають Українські Новини.\r\n58,4% опитаних вважають, що мажоритарники повинні в першу чергу займатися округом, 21,8% - займатися законотворчістю, 13,2% - допомагати конкретним виборцям свого округу, 6,6% - не відповіли.\r\nТакож респондентам було поставлено питання, чим вони керувалися при голосуванні за кандидата в своєму окрузі.\r\nТак, більшість відповіли, що звертали увагу на партію, яка висуває кандидата (20,1%), пропозиції кандидата про необхідні реформи (19,6%), пропозиції кандидата щодо вирішення проблем в місті\/селі (15,7%) і його особисті якості (13,8%).\r\nОпитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2 040 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.\r\nОпитування фінансувався Міжнародним фондом "Відродження".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, а тим часом Коломойський передбачив, що депутати "Слуги народу" точно будуть "бл*дувати".\r\nКоломойський і Аваков формують Раді депутатську групу: список складу.