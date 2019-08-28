Арестованный танкер "Мрия", поставлявший российским военным топливо, отправили в Херсон

В Херсон доставили арестован танкер "Мрия", который в 2015 году поставлял подразделениям Черноморского флота РФ горюче-смазочные материалы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что капитан судна отказался доставлять судно в Херсон и самоустранился от выполнения своих обязанностей.

"Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось 4 суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона", - говорится в сообщении.

Сейчас танкер находится под охраной в Херсонском морском порту. Обыски на "Мрии" состоялись 10 августа 2019 года. Причиной стало то, что в 2015 году судно незаконно заходило в закрытый порта "Севастополь" для поставки горюче-смазочных материалов подразделениям РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта".

20 августа утром в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия"(флаг Украины) в нейтральных водах.