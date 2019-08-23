Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый

Служба безопасности Украины арестовала танкер "Мрия" по обвинению в посещении оккупированного Крыма в 2015 году на основании принтскрина с неофициального новостного ресурса.

Об этом говорится в статье на ZN.ua директора компании-владельца судна ТОВ "Тефин" Даниила Чалого.

Как известно, танкер "Мрия" обвиняют посещении Севастополя в 2015 году. Тогда у танкера был другой владелец, а перед покупкой "Тефин" обратился в соответствующие органы, которые подтвердили правомерность сделки.

"Во исполнение процедуры запросили у всех заинтересованных ведомств, нет ли претензий к данному судну. Получив "добро", мы назвали бывший танкер Vilga "Мрией", оформили на украинскую компанию и водрузили на корму украинский флаг" - говорит Чалый, компания которого приобрела судно в 2018 году.

После того, как судно проработало год, СБУ заявило, что танкер посещал Крым в связи с чем его необходимо арестовать, при этом в доказательства силовики приводят принтскрин.

"В это сложно поверить, но все обвинения против "Мрии" основаны на… скриншотах с некоего новостного сайта. Во время обысков СБУ изучила все судовые документы и навигационные данные и не нашла никакой информации о заходе судна в Крым. Скажу больше: никаких подтверждений захода в оккупированные порты на сегодня не существует. Считаю это надуманной причиной, чтобы задушить наш бизнес" - говорит Чалый.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". После того как судно покинуло Херсонский порт по решению Суда, после обжалования в апелляционной инстанции, СБУ совместно с пограничниками взяли на абордаж судно в нейтральных водах и отбуксировали его в Херсон.