подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 14:46 557
Силовые структуры 2019-08-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый

Обвинения СБУ в адрес танкера "Мрия" основаны на "принсткрине с новостного сайта", - Чалый

Служба безопасности Украины арестовала танкер "Мрия" по обвинению в посещении оккупированного Крыма в 2015 году на основании принтскрина с неофициального новостного ресурса.

Об этом говорится в статье на ZN.ua директора компании-владельца судна ТОВ "Тефин" Даниила Чалого.

Как известно, танкер "Мрия" обвиняют посещении Севастополя в 2015 году. Тогда у танкера был другой владелец, а перед покупкой "Тефин" обратился в соответствующие органы, которые подтвердили правомерность сделки.

"Во исполнение процедуры запросили у всех заинтересованных ведомств, нет ли претензий к данному судну. Получив "добро", мы назвали бывший танкер Vilga "Мрией", оформили на украинскую компанию и водрузили на корму украинский флаг" - говорит Чалый, компания которого приобрела судно в 2018 году.

После того, как судно проработало год, СБУ заявило, что танкер посещал Крым в связи с чем его необходимо арестовать, при этом в доказательства силовики приводят принтскрин.

"В это сложно поверить, но все обвинения против "Мрии" основаны на… скриншотах с некоего новостного сайта. Во время обысков СБУ изучила все судовые документы и навигационные данные и не нашла никакой информации о заходе судна в Крым. Скажу больше: никаких подтверждений захода в оккупированные порты на сегодня не существует. Считаю это надуманной причиной, чтобы задушить наш бизнес" - говорит Чалый.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". После того как судно покинуло Херсонский порт по решению Суда, после обжалования в апелляционной инстанции, СБУ совместно с пограничниками взяли на абордаж судно в нейтральных водах и отбуксировали его в Херсон.

 
Архив
Новости
Депутаты компенсировали жилье и присваивали деньги из бюджета: НАБУ изъяло документы 17:44
В июле промышленное производство сократилось на 0,2% 17:37
В порту "Южный" зафиксировано опасное смещение причалов, – СМИ 17:22
Энергосообщество советует властям передать управление ГТС "Магистральным трубопроводам" до 1 сентября 17:08
Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок", - Романенко 16:27
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЕКУ 11:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам 18:27
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok