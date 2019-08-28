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28 серпня 2019, середа, 10:29 3
Силові структури 2019-08-28T14:45:04+03:00
Українські Новини
Заарештований танкер "Мрія", що поставляв російським військовим паливо, відправили в Херсон

Заарештований танкер "Мрія", що поставляв російським військовим паливо, відправили в Херсон

Танкер знаходиться під охороною у Херсонському морському порту. Фото: dpsu.gov.ua
Танкер знаходиться під охороною у Херсонському морському порту. Фото: dpsu.gov.ua

В Херсон доставили заарештований танкер "Мрія", який у 2015 році постачав підрозділів Чорноморського флоту РФ паливно-мастильні матеріали. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Варто відзначити, що капітан судна відмовився доставляти судно в Херсон і самоусунувся від виконання своїх обов'язків.

"Через відмову капітана судна виконувати рішення суду і фактично самоусунення від виконання своїх обов'язків з управління судном і командою, правоохоронцям довелося 4 діб доставляти судно з акваторії Чорного моря в порт Херсона", - йдеться в повідомленні.

Зараз танкер знаходиться під охороною у Херсонському морському порту. Обшуки на "Мрії" відбулися 10 серпня 2019 року. Причиною стало те, що в 2015 році судно незаконно заходило в закритий порту "Севастополь" для поставки пально-мастильних матеріалів підрозділам РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що звинувачення СБУ на адресу танкера "Мрія" засновані на "принсткрине з новинного сайту".

20 серпня вранці в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія"(прапор України) у нейтральних водах.

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