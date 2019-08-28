"Слуга народа" хочет сделать из Генпрокуратуры "Офис Генпрокурора", - СМИ

Партия "Слуга народа" планирует провести реформу Генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название - Офис Генпрокурора. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Планы по преобразованию в ГПУ предполагают переименование региональных отделов прокуратуры в офисы региональных прокуроров, а местных – в окружные прокуратуры.

В команде президента Владимира Зеленского также планируют упразднить органы прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

По словам источников в Офисе президента, вышеуказанные реформы ГПУ повлекут "чистку" всех кадров.

КДКП и Совет прокуроров отвечают за кадровые вопросы, а также привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

А тем временем, Зеленский переезжает работать в бывший музей Ленина, который оборудуют тепловыми насосами и солнечными батареями.

Кроме того, у Зеленского объяснили, что именно их не устраивает на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.