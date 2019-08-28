На Закарпатье вспыхнули крупные пожары: горели виноградники

На Закарпатье 27 августа ночью вспыхнул масштабный пожар, во время которого пламя охватило кустарники и старые виноградники, огонь начал охватывать лес. Информацию о пожаре распространила пользователь Facebook Василина Русин, указав, что вплотную к селу Бене Береговского района горит лес. Информацию о пожаре Mukachevo.net подтвердили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.\r\nПресс-секретарь Закарпатского облуправления лесного хозяйства Юлия Давыдова в соцсети уточнила, что горит не лес, а кустарники и виноградники.\r\n\r\nВ Береговском районе, возле села Бене пожар добрался до леса. Фото: Мукачево.net\r\n\r\n"...на Береговщине, возле села Бене произошло возгорание сухой травы, кустарников, старых виноградников на землях запаса. Эти участки не относятся к лесному фонду", - отметила Давыдова.\r\n\r\nВ Береговском районе, возле села Бене начал гореть лес. Фото: Мукачево.net\r\n\r\nПо ее словам, районное отделение ГСЧС совместно с работниками государственной лесной охраны ГП "Береговское ЛГ" потушили пламя. Однако продолжала гореть нижняя часть горы. К лесу оставалось расстояние до 0,5км.\r\nВместе с тем, на фото видно, что огонь добрался до леса.\r\nПо словам Давыдовой, угрозы для леса и лесного фонда нет.\r\nОсновная версия пожара - сжигание сухой травы сельскими жителями, в результате чего пламя перешло на деревья.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Херсонской области в лесу произошел масштабный пожар.\r\nРанее под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы.