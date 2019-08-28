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28 августа 2019, среда, 09:23 43
Происшествия 2019-08-28T10:45:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатье вспыхнули крупные пожары: горели виноградники

На Закарпатье вспыхнули крупные пожары: горели виноградники

Основная версия пожара - сжигание сухой травы сельскими жителями. Фото: facebook.com/rysvasa
Основная версия пожара - сжигание сухой травы сельскими жителями. Фото: facebook.com/rysvasa

На Закарпатье 27 августа ночью вспыхнул масштабный пожар, во время которого пламя охватило кустарники и старые виноградники, огонь начал охватывать лес. Информацию о пожаре распространила пользователь Facebook Василина Русин, указав, что вплотную к селу Бене Береговского района горит лес. Информацию о пожаре Mukachevo.net подтвердили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Пресс-секретарь Закарпатского облуправления лесного хозяйства Юлия Давыдова в соцсети уточнила, что горит не лес, а кустарники и виноградники.

В Береговском районе, возле села Бене пожар добрался до леса. Фото: Мукачево.net

"...на Береговщине, возле села Бене произошло возгорание сухой травы, кустарников, старых виноградников на землях запаса. Эти участки не относятся к лесному фонду", - отметила Давыдова.

В Береговском районе, возле села Бене начал гореть лес. Фото: Мукачево.net

По ее словам, районное отделение ГСЧС совместно с работниками государственной лесной охраны ГП "Береговское ЛГ" потушили пламя. Однако продолжала гореть нижняя часть горы. К лесу оставалось расстояние до 0,5км.

Вместе с тем, на фото видно, что огонь добрался до леса.

По словам Давыдовой, угрозы для леса и лесного фонда нет.

Основная версия пожара - сжигание сухой травы сельскими жителями, в результате чего пламя перешло на деревья.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области в лесу произошел масштабный пожар.

Ранее под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы.

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