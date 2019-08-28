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28 августа 2019, среда, 08:05 22
Силовые структуры 2019-08-28T08:15:48+03:00
Українські Новини
Боевики совершили 10 обстрелов в зоне ООС: ранен воин ВСУ

Боевики совершили 10 обстрелов в зоне ООС: ранен воин ВСУ

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом по состоянию на 7 утра 28 августа сообщил штаб ООС

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поранення. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - доложили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции возле Светлодарска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. 

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.

Ранее, 26 августа, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

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