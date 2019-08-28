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28 серпня 2019, середа, 08:05 8
Силові структури 2019-08-28T08:27:02+03:00
Українські Новини
Бойовики 10 разів обстрілу в зоні ООС: поранений воїн ЗСУ

Бойовики 10 разів обстрілу в зоні ООС: поранений воїн ЗСУ

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це станом на 7 ранку 28 серпня повідомив штаб ООС

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненою мінського угодами зброї - міномета калібру 82 мм, а також - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріл позицій Об'єднаних сил.

"Протягом минулої доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початку поточної доби обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації і їх найманців не зафіксовано", - повідомили в штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції біля Світлодарська з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу ворожих один український військовий отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донеччині з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ.

Раніше, 26 серпня, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

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