Полный список председателей комитетов и их замов в новой Раде

Группа по подготовке 1-й сессии Верховной Рады 9-го созыва определила руководство комитетов.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські Новини.

Группа также предлагает Раде создать специальную комиссию по делам ветеранов и увеличила состав бюджетного комитета до 34 человек.

Председатель группы и лидер "Слуги Народа" Дмитрий Разумков обосновал это тем, что слишком большое количество профильных специалистов среди депутатов желают работать в бюджетном комитете.

Кроме того, группа определила залы заседания фракций, партии "Слуга Народа" отведен конференц-зал парламента.

"Для заседания нашей фракции в усеченном или малом формате предлагается этот зал, конференц-зал, "кинозал". Касательно "Оппозиционой платформы - За жизнь" - это зал №3, зал совещаний на Грушевского, 5. Касательно "Батьківщини" - зал №3, первый этаж, Грушевского, 5, "ЕС" - это кабинет 12 на Грушевского, 18/2 и "Голос" - это кабинет №11", - сказал избранный депутатом Рады от "Слуги Народа" Сергей Ионушас.

Группа согласовала с Центральной избирательной комиссией порядок получения удостоверения депутата и нагрудного знака до 13:00 29 августа.

Также депутатам нужно будет единожды предоставлять документы для получения компенсации по аренде жилья.

Ранее документы подавались ежемесячно.

Согласно списку, который озвучил председатель группы Дмитрий Разумков, руководство будет следующим:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - председатель Данило Гетьманцев ("Слуга народа"), первый зампредседателя Ярослав Железняк ("Голос"), секретарь Игорь Палица (самовыдвиженец). Комитет по вопросам бюджета - председатель Юрий Аристов ("Слуга народа"), первый зам Иван Крулько ("Батьківщина"), секретарь Владимир Цабаль ("Голос"). Комитет по вопросам экономического развития - председатель Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), первый зам Сергей Тарута ("Батьківщина"), секретарь Петр Юрчишин (самовыдвиженец). Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - председатель Александр Ткаченко ("Слуга народа"), первый зам Ирина Констанкевич (самовыдвиженец), секретарь - Александр Абдуллин ("Батьківщина"). Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - председатель Сергей Бабак ("Слуга народа"), первый зам Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа - За життя"), секретарь Наталия Пипа ("Голос"). Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений - председатель Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец), первый зам Максим Ткаченко ("Слуга народа"), секретарь Рустем Умеров ("Голос"). Комитет по вопросам цифровой трансформации - председатель Михаил Крячко ("Слуга народа"), первый зам Кира Рудик ("Голос"), секретарь Сергей Ларин ("Оппозиционная платфотма - За життя"). Комитет по вопросам правовой политики - председатель Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), первый зам Василий Нимченко ("Оппозиционная платфотма - За життя"), секретарь Олег Макаров ("Голос"). Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - председатель Николай Сольский ("Слуга народа"), первый зам Олег Мейдич ("Батьківщина"), секретарь Иван Чайкивский (самовыдвиженец). Комитет по вопросам антикоррупционной политики - председатель Анастасия Красносильская ("Слуга народа"), первый зам Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретарь Михаил Цимбалюк ("Батьківщина"). Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - председатель - Денис Монастырский ("Слуга народа"), первый зам - Андрей Осадчук ("Голос"), секретарь - Сергей Минько (самовыдвиженец). Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - председатель Андрей Герус ("Слуга народа"), первый зам Алексей Кучеренко ("Батьківщина"), секретарь Юрий Шаповалов (самовыдвиженец). Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - председатель Владимир Крейденко ("Слуга народа"), первый зам Юлия Клименко ("Голос"), секретарь Геннадий Вацак (самовыдвиженец). Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и городского строительства - председатель Андрей Клочко ("Слуга народа"), первый зам Роман Лозинский ("Голос"), секретарь Дмитрий Исаенко ("Оппозиционная платфотма - За життя"). Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - председатель Александр Завитневич ("Слуга народа"), первый зам Михаил Забродский ("Евросолидарность"), секретарь Роман Костенко ("Голос"). Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), первый зам Валерий Дубиль ("Батьківщина"), секретарь Яна Зинкевич ("Евросолидарность"). Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - председатель Олег Бондаренко ("Слуга народа"), первый зам Степан Ивахив (самовыдвиженец), секретарь Александр Фельдман (самовыдвиженец). Комитет по вопросам свободы слова - председатель Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платфотма - За життя"), первый зам - пока неизвестен ("Батьківщина" имеет эту должность по квоте, но еще не определилась с кандидатурой), секретарь Сергей Швец ("Слуга народа"). Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады аналогично ("Слуга народа" имеет эту должность по квоте, но еще не определилась с кандидатурой), первый зам Андрей Пузийчук, секретарь Михаил Папиев. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - председатель Богдан Яременко ("Слуга народа"), первый зам Григорий Немыря ("Батьківщина"), секретарь Соломия Бобровская ("Голос"). Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - председатель Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность"), первый зам Вадим Галайчук ("Слуга народа"), секретарь Евгений Яковенко. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), первый зам Анжелика Лабунская ("Батьківщина"), секретарь Николай Бабенко ("Белая Церковь вместе"). Комитет по вопросам молодежи и спорта - председатель Андрей Кожемякин ("Батьківщина"), первый зам Жан Беленюк ("Слуга народа"), секретарь Григорий Суркис ("Оппозиционная платфотма - За життя").

Как сообщали Українські Новини, группа по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва определила 23 парламентских комитета.

Первое заседание новой Рады пройдет 29 августа.