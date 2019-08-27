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27 августа 2019, вторник, 19:03 30
Верховная Рада и партии 2019-08-27T19:09:14+03:00
Українські Новини
"Евросолидарность" выдвинет Джемилева на должность зампредседателя Рады

"Евросолидарность" выдвинет Джемилева на должность зампредседателя Рады

Мустафа Джемилев. Фото: investigator.org.ua
Мустафа Джемилев. Фото: investigator.org.ua

Партия "Европейская солидарность" решила выдвинуть на должность заместителя председателя Верховной Рады избранного депутатом Мустафу Джемилева.

Об этом сообщил журналистам избранный депутатом Рады от партии Артур Герасимов, передают Українські новини.

"Сегодня прошло заседание фракции политической партии "Европейская солидарность" политической силы Петра Порошенко и единогласно при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение выдвигать на должность вице-спикера живую легенду Мустафу Джемилева", - сказал он.

Политсила также настаивает на назначении Ахтема Чийгоза председателем комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

Как сообщали Українські Новини, волонтер Зинкевич от "Евросолидарности" стала главой спецкомиссии по вопросам ветеранов в Раде.

Тем временем стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды.

Больше новостей о: Верховная Рада Мустафа Джемилев Европейская солидарность

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