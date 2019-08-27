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27 августа 2019, вторник, 17:51 1138
Происшествия 2019-08-27T17:56:41+03:00
Українські Новини
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице

Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице

В Николаеве дети играли возле разобранного гаража и обнаружили химическое вещество, которое оказалось серной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"27 августа в 12:10 по экстренному номеру "101" от сотрудников полиции поступила информация о том, что вблизи разобранного гаража на проспекте Богоявленском в Корабельном районе г. Николаева обнаружены химические реактивы. Как выяснилось, 26 августа во время игр их нашли местные ребятишки. При контакте с неизвестным веществом трое из них получили незначительные ожоги", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что химико-радиометрическая лаборатория установила, что в открытой емкости находилась серная кислота.

Отмечается, что пятно из кислоты нейтрализовали. Угрозы для граждан нет.

"Для утилизации остальных реактивов будут задействованы сотрудники 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГосЧС Украины совместно с администрацией Корабельного района", - добавили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области дети играли на площадке с неизвестным предметом, от взрыва ранены 6 детей.

А в Киеве на Борщаговке двухлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

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