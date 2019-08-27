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27 августа 2019, вторник, 13:42 48 Карта
Жизнь 2019-08-27T13:43:45+03:00
Українські Новини
В среду в Украине будет сухо и жарко до +33

В среду в Украине будет сухо и жарко до +33

Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В среду, 28 августа, Украина все еще будет находиться под влиянием антициклона. В Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +25…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+22 градуса, днем +26…+33 градуса.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.

27 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.

Также июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

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