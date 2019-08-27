В среду в Украине будет сухо и жарко до +33

В среду, 28 августа, Украина все еще будет находиться под влиянием антициклона. В Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nНа юге Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+22 градуса, днем +26…+33 градуса.\r\nВ Крыму ясно, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\n27 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.\r\nТакже июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.