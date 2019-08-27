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27 серпня 2019, вівторок, 13:42 5 Карта
Життя 2019-08-27T14:15:01+03:00
Українські Новини
У середу в Україні буде сухо і спекотно до +33

У середу в Україні буде сухо і спекотно до +33

Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

У середу, 28 серпня, Україна все ще буде перебувати під впливом антициклону. В Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +30...+32 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+22 градуси, вдень +26...+33 градуси.

У Криму ясно, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.

27 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, сильная спека і високий атмосферний тиск накриють Україну: прогноз від синоптика на останній тиждень літа.

Також липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

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