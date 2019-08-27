Павел Зибров женился второй раз на своей 60-летней супруге

Народный артист Украины Павел Зибров во второй раз повел под венец свою супругу Марину Зиброву в честь 25-летия совместной жизни. Об этом сообщает Сегодня.

25 августа украинский певец и композитор Павел Зибров женился на своей супруге Марине во второй раз – в честь 25-летия совместной жизни. Торжество состоялось в день рождения невесты – ее 60-летия.

Зибров признался, что за пышное торжество звездные супруги заплатили около 150 тысяч гривен – без учета нарядов жениха и невесты. По данным СМИ, Павел и Марина пригласили 60 человек, однако свадьбу смогли посетить 45 гостей. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен был быть шафером – заболел.

Кроме того, Марина рассказала, что получила в подарок от Павла новый автомобиль, а также драгоценности. Украшения выбирала дочь Диана на финансы отца, она же организовала всю церемонию, и была церемониймейстером.

"Здесь у нас будет проходить сегодняшняя ночная рапсодия", – заявили они.

Как сообщали Українські Новини, ранее 23-летняя звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас сыграли 2 пышные свадьбы: первое торжество состоялось в Лас-Вегасе. Повторное торжество супруги решили сыграть во Франции.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о том, что Софи Тернер вышла замуж в платье от его жены - украинского дизайнера Светланы Бевзы.