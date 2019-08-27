подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
27 августа 2019, вторник, 18:00 427
Шоу-бизнес 2019-08-27T19:25:12+03:00
Українські Новини
Павел Зибров женился второй раз на своей 60-летней супруге

Павел Зибров женился второй раз на своей 60-летней супруге

Павел и Марина Зибровы Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
Павел и Марина Зибровы Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров во второй раз повел под венец свою супругу Марину Зиброву в честь 25-летия совместной жизни. Об этом сообщает Сегодня.

25 августа украинский певец и композитор Павел Зибров женился на своей супруге Марине во второй раз – в честь 25-летия совместной жизни. Торжество состоялось в день рождения невесты – ее 60-летия.

Зибров признался, что за пышное торжество звездные супруги заплатили около 150 тысяч гривен – без учета нарядов жениха и невесты. По данным СМИ, Павел и Марина пригласили 60 человек, однако свадьбу смогли посетить 45 гостей. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен был быть шафером – заболел.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приймаємо вітання від дорогих друзів 🥳 #дмитрийгордон #павлозібров #мариназіброва #весілля #25

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Кроме того, Марина рассказала, что получила в подарок от Павла новый автомобиль, а также драгоценности. Украшения выбирала дочь Диана на финансы отца, она же организовала всю церемонию, и была церемониймейстером.

 "Здесь у нас будет проходить сегодняшняя ночная рапсодия", – заявили они.

Как сообщали Українські Новини, ранее 23-летняя звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас сыграли 2 пышные свадьбы: первое торжество состоялось в Лас-Вегасе. Повторное торжество супруги решили сыграть во Франции.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о том, что Софи Тернер вышла замуж в платье от его жены - украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Больше новостей о: Шоу-бизнес Павел Зибров Свадьбы звезд

Архив
Новости
"Евросолидарность" выдвинет Джемилева на должность зампредседателя Рады 19:03
Премьер Гончарук и генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвал кандидатов на ключевые должности 18:55
Депутат Киевсовета Сергей Майзель опроверг фейк о причастности к коррупционным схемам и обратился в НАБУ 18:41
На Kyiv Smart City Forum представят разработки в области "умных" решений, внедренные в Киеве, - КГГА 18:37
"Нефтегаз" не предусмотрел в проекте финплана получение компенсации за поставку газа по ПСО 18:16
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok