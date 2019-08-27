КДКП решила не привлекать к дисциплинарной ответственности Луценко за обвинения Заманы в измене родины

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не нашла в действиях генерального прокурора Юрия Луценко дисциплинарного проступка в ходе рассмотрения жалобы на заявление генпрокурора в социальной сети Facebook, в котором он обвиняет экс-начальника Генштаба Владимира Заману в измене родине.\r\nОб этом говорится в копии решения КДКП, текстом которого располагают Українські Новини.\r\nРешение КДКП было принято 7 августа.\r\nВ жалобе шла речь о публикации Луценко в соцсети Facebook от 25 февраля.\r\nПо мнению жалобщика, своей публикацией Луценко допустил публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, то есть совершил дисциплинарный проступок, предусмотренный п. 9 части 1 ст. 43 закона "О прокуратуре".\r\nКомиссия при этом посчитала, что собранные во время дисциплинарного производства сведения в совокупности свидетельствуют об отсутствии признаков дисциплинарного проступка в действиях Луценко, а значит и об отсутствии оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности.\r\nТаким образом, во время дисциплинарного производства доводы дисциплинарной жалобы не нашли своего подтверждения.\r\nКДКП закрыла дисциплинарное производство в отношении Луценко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 мая Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману.\r\nВ мае Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Заманы по подозрению в государственной измене.\r\nЗамана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.\r\nРанее КДКП отказалась открыть дело о привлечении к дисциплинарной ответственности Луценко за агитацию за Порошенко.