КДКП решила не привлекать к дисциплинарной ответственности Луценко за обвинения Заманы в измене родины

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не нашла в действиях генерального прокурора Юрия Луценко дисциплинарного проступка в ходе рассмотрения жалобы на заявление генпрокурора в социальной сети Facebook, в котором он обвиняет экс-начальника Генштаба Владимира Заману в измене родине.

Об этом говорится в копии решения КДКП, текстом которого располагают Українські Новини.

Решение КДКП было принято 7 августа.

В жалобе шла речь о публикации Луценко в соцсети Facebook от 25 февраля.

По мнению жалобщика, своей публикацией Луценко допустил публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, то есть совершил дисциплинарный проступок, предусмотренный п. 9 части 1 ст. 43 закона "О прокуратуре".

Комиссия при этом посчитала, что собранные во время дисциплинарного производства сведения в совокупности свидетельствуют об отсутствии признаков дисциплинарного проступка в действиях Луценко, а значит и об отсутствии оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, во время дисциплинарного производства доводы дисциплинарной жалобы не нашли своего подтверждения.

КДКП закрыла дисциплинарное производство в отношении Луценко.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Владимира Заману.

В мае Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Заманы по подозрению в государственной измене.

Замана считает заказчиками своего уголовного преследования бывших Президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Ранее КДКП отказалась открыть дело о привлечении к дисциплинарной ответственности Луценко за агитацию за Порошенко.