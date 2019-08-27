Во Львове у входа в отель нашли гранатомет

Гранатомет обнаружен у входа в отель "Львов" на пр. Черновола в центре Львова 26 августа.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области, передают Українські Новини.

"У входа в вестибюль гостиницы "Львов" на проспекте Черновола, 7 во Львове обнаружен предмет, похожий на гранатомет", - сказано в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъят продолговатый цилиндрический предмет, внешне похожий на РПГ-22 "Нетто", с боевым зарядом внутри.

По данному факту начато уголовное производство по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

В ходе экспертного исследования этого гранатомета подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.

Учитывая это, процессуальным управляющим принято решение об изменении правового квалификации по ч. 1 ст. 263 на ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.

Как сообщали Українські Новини, полиция расследует как террористический акт выстрел из гранатомета в здание на улице Паньковской 26 августа ночью в Киеве.

Ночью в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", введен план "Сирена".