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27 августа 2019, вторник, 09:14 131
Силовые структуры 2019-08-27T10:45:02+03:00
Українські Новини
Матроса, подозреваемого в убийстве морпеха, задержали, - военная прокуратура

Матроса, подозреваемого в убийстве морпеха, задержали, - военная прокуратура

Главная военная прокуратура Украины Фото: Цензор.НЕТ
Главная военная прокуратура Украины Фото: Цензор.НЕТ

Правоохранители задержали матроса С. и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве морского пехотинца К.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По данным ведомства, 25 августа "во время несения службы в суточном наряде матрос С. осуществил выстрел в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб".

На данный момент правоохранители осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого матроса С. и провели с ним следственный эксперимент, продолжаются допросы сослуживцев задержанного и погибшего. В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовили ходатайства о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Как сообщали Українськi Новини, в одной из воинских частей морской пехоты 25 августа трагически погиб военнослужащий.

Ранее в Николаевской области убили военного.

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