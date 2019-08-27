Матроса, подозреваемого в убийстве морпеха, задержали, - военная прокуратура

Правоохранители задержали матроса С. и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве морского пехотинца К.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По данным ведомства, 25 августа "во время несения службы в суточном наряде матрос С. осуществил выстрел в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб".

На данный момент правоохранители осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого матроса С. и провели с ним следственный эксперимент, продолжаются допросы сослуживцев задержанного и погибшего. В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовили ходатайства о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Как сообщали Українськi Новини, в одной из воинских частей морской пехоты 25 августа трагически погиб военнослужащий.

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