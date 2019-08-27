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27 серпня 2019, вівторок, 09:14 12
Силові структури 2019-08-27T11:15:02+03:00
Українські Новини
Матроса, підозрюваного у вбивстві морпеха, затримали, - військова прокуратура

Матроса, підозрюваного у вбивстві морпеха, затримали, - військова прокуратура

Головна військова прокуратура України Фото: Цензор.НЕМАЄ
Головна військова прокуратура України Фото: Цензор.НЕМАЄ

Правоохоронці затримали матроса С. і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві морського піхотинця К.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

За даними відомства, 25 серпня "під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув".

На даний момент правоохоронці оглянули місце події, допитали підозрюваного матроса С. та провели із ним слідчий експеримент, тривають допити співслужбовців затриманого і загиблого. До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовили клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Як повідомляли Українські Новини, в одній з військових частин морської піхоти 25 серпня трагічно загинув військовослужбовець.

Раніше в Миколаївській області вбили військового.

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