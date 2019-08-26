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26 августа 2019, понедельник, 20:25 10
Силовые структуры 2019-08-26T20:30:16+03:00
Українські Новини
Смерть военного морской пехоты: в убийстве подозревают матроса

Смерть военного морской пехоты: в убийстве подозревают матроса

Правоохранители задержали матроса, подозреваемого в убийстве сослуживца в одной из воинских частей морской пехоты в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры южного региона, передают Українськi Новини.

Отмечается, что подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"25 августа во время несения службы в суточном наряде матрос выстрелил в сторону сослуживца из оружия АК-74, в результате чего последнему было причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты погиб", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства осуществлен осмотр места происшествия, а также проведен следственный эксперимент с подозреваемым.

Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщали Українськi Новини, в одной из воинских частей морской пехоты 25 августа трагически погиб военнослужащий.

Ранее в Николаевской области убили военного.

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