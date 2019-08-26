Смерть военного морской пехоты: в убийстве подозревают матроса

Правоохранители задержали матроса, подозреваемого в убийстве сослуживца в одной из воинских частей морской пехоты в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении военной прокуратуры южного региона, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что подозреваемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\n"25 августа во время несения службы в суточном наряде матрос выстрелил в сторону сослуживца из оружия АК-74, в результате чего последнему было причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты погиб", - говорится в сообщении.\r\nВ рамках уголовного производства осуществлен осмотр места происшествия, а также проведен следственный эксперимент с подозреваемым.\r\nТакже в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.\r\nДосудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в одной из воинских частей морской пехоты 25 августа трагически погиб военнослужащий.\r\nРанее в Николаевской области убили военного.