В ходе ООС сегодня ранен один украинский воин

Один военнослужащий получил ранения в ходе операции Объединенных сил с начала суток.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.\r\n"К сожалению, сегодня во время активного нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины в результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - сказано в нем.\r\nВоенного эвакуировали в медицинское учреждение.\r\nСейчас ему оказывают необходимую помощь.\r\nРанее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.\r\nВ бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар".