В ходе ООС сегодня ранен один украинский воин

Один военнослужащий получил ранения в ходе операции Объединенных сил с начала суток.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"К сожалению, сегодня во время активного нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины в результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - сказано в нем.

Военного эвакуировали в медицинское учреждение.

Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов боевиков 25 августа погиб 20-летний военный, трое ранены.

В бою под Горловкой погиб командир взвода батальона "Айдар".