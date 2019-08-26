После обвала моста на окружной дороге в Харькове между авторынком и поселком Песочин водители продолжают по нему ездить. Об этом сообщает "Громадське".\r\nКак сообщается, на месте обвала моста дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.\r\n\r\nУ неділю в Харкові обвалилась частина мосту на дорозі від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин. Попри те, що міст перекрили, ним продовжують їздити автівки pic.twitter.com\/PIt7kr9oCA\r\n— Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 26, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщают Українські Новини, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за перегруженной фуры. \r\nВ "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.