Видео дня: По обрушенному мосту с огромной "дыркой" в Харькове продолжают ездить автомобили

После обвала моста на окружной дороге в Харькове между авторынком и поселком Песочин водители продолжают по нему ездить. Об этом сообщает "Громадське".

Как сообщается, на месте обвала моста дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.

У неділю в Харкові обвалилась частина мосту на дорозі від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин. Попри те, що міст перекрили, ним продовжують їздити автівки pic.twitter.com/PIt7kr9oCA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 26, 2019

Как сообщают Українські Новини, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за перегруженной фуры.

В "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.