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26 августа 2019, понедельник, 17:54 12
Общество 2019-08-26T18:11:45+03:00
Українські Новини
Видео дня: По обрушенному мосту с огромной "дыркой" в Харькове продолжают ездить автомобили

Видео дня: По обрушенному мосту с огромной "дыркой" в Харькове продолжают ездить автомобили

После обвала моста на окружной дороге в Харькове между авторынком и поселком Песочин водители продолжают по нему ездить. Об этом сообщает "Громадське".

Как сообщается, на месте обвала моста дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.

Как сообщают Українські Новини, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за перегруженной фуры. 

В "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.

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