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25 августа 2019, воскресенье, 21:44 34
Политика мира 2019-08-25T21:45:01+03:00
Українські Новини
Иран предложил странам Запада разрешить экспорт нефти для возвращения к ядерной сделке, - СМИ

Иран предложил странам Запада разрешить экспорт нефти для возвращения к ядерной сделке, - СМИ

Правительство Ирана предложило ведущим странам Запада разрешить экспорт нефти для возвращения к ядерной сделке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

По мнению иранских дипломатов, шагом навстречу со стороны Запада могло бы стать разрешения на экспорт минимум 700 тыс. баррелей нефти в день (в идеале — 1,5 млн баррелей в день).

Взамен Тегеран заявил о готовности соблюдать ядерную сделку от 2015 года.

В то же время иранская программа по баллистическим ракетам не может и не будет обсуждаться.

"Мы подчеркнули это четко и открыто", — добавил собеседник агентства.

Иран также исключил любые переговоры о своем "праве на обогащение урана".

Иранские чиновники уверяют, что инициатива о заключении сделки якобы исходила от Франции.

МИД Франции на момент публикации материала не был доступен для комментариев по возможной нефтяной сделке с Ираном.

Напомним, что сегодня глава МИД Ирана неожиданно прибыл на саммит G7.

Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

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