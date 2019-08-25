Иран предложил странам Запада разрешить экспорт нефти для возвращения к ядерной сделке, - СМИ

Правительство Ирана предложило ведущим странам Запада разрешить экспорт нефти для возвращения к ядерной сделке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. \r\nПо мнению иранских дипломатов, шагом навстречу со стороны Запада могло бы стать разрешения на экспорт минимум 700 тыс. баррелей нефти в день (в идеале — 1,5 млн баррелей в день).\r\nВзамен Тегеран заявил о готовности соблюдать ядерную сделку от 2015 года.\r\nВ то же время иранская программа по баллистическим ракетам не может и не будет обсуждаться.\r\n"Мы подчеркнули это четко и открыто", — добавил собеседник агентства.\r\nИран также исключил любые переговоры о своем "праве на обогащение урана".\r\nИранские чиновники уверяют, что инициатива о заключении сделки якобы исходила от Франции.\r\nМИД Франции на момент публикации материала не был доступен для комментариев по возможной нефтяной сделке с Ираном.\r\nНапомним, что сегодня глава МИД Ирана неожиданно прибыл на саммит G7.\r\nЗеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.