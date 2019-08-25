Іран запропонував країнам Заходу дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоди, - ЗМІ

Уряд Ірану запропонував провідним країнам Заходу дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

На думку іранських дипломатів, кроком назустріч з боку Заходу могло б стати дозволу на експорт мінімум 700 тис. барелів нафти в день (в ідеалі — 1,5 млн барелів на день).

Натомість Тегеран заявив про готовність дотримуватися ядерну угоду від 2015 року.

В той же час іранська програма балістичних ракет не може і не буде обговорюватися.

"Ми підкреслили це чітко і відкрито", — додав співрозмовник агентства.

Іран також виключив будь-які переговори про своє "право на збагачення урану".

Іранські чиновники запевняють, що ініціатива про укладення угоди нібито виходила від Франції.

МЗС Франції на момент публікації матеріалу не був доступний для коментарів щодо можливої нафтової операції з Іраном.

Нагадаємо, що сьогодні голова МЗС Ірану несподівано прибув на саміт G7.

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